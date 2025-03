Slušaj vest

Veljko Belivuk koji je optužen da je bio organizator kriminalne grupe koja se tereti za sedam ubistava, trgovinu drogom i oružjem kao i jedno silovanje mladića na stadionu Partizana izašao je danas u pratnji zatvorskih stražara za sudsku govornicu, da iznese primedbe na iskaze članova porodica sedmoro ljudi, za koje se u optužnici navodi da su brutalno ubijeni u kući strave u Ritopeku.

Za sudskom govornicom, on je optužio tužilaštvo da je "podmetalo dokaze, ubeđivalo oštećene da ih tereti i maltretiralo svedoke". On je uveden u sudnicu u pratnji zatvorskih stražara, koji su stajali oko njega dok je govorio i to u beloj majici na kojoj je velikim slovima pisalo "Boss".

Veljko Belivuk Foto: Shutterstock, Zorana Jevtić

Izlaganje je počeo primedbama na iskaz Mirka Gligorijevića, oca pokojnog Aleksandra Gligorijevića, koji je prema optužnici bio saradnik kriminalne grupe koja ga je ubila.

- Baviću se izjavama svih svedoka i navodnih oštećenih. Krenuo bih od Mirka Gligorijevića koji je u istrazi rekao "da mu je sin ubijen samleven i bačen saznao iz novina". Izjavio je i da mu je sin uvek govorio da je dobar sa Veljkom, rekao je da mu nije bilo jasno to što novine pištu, negirao je da je Aleksandar Gligorijević pretio meni nekim snajperom ili imao i sam neke pretnje. Vidite izjave oca, da je on sa mnom u dobrim odnosima kao i ja sa njim. Da nije bilo pretnji ili upozorenja. Tužilaštvo je pribeglo taktici i dalo porodicama status posebno osetljivih svedoka, ali ne da se ne bi stresirali, nego da naši advokati ne bi prisustvovali. Tužilac mu kaže "sada ću vam pokazati jednu fotografiju", a Mirko Gligorijević kaže "pa jeste, on je", za drugu kaže "ovde mi ne liči na njega", a tužilac kaže "znači ne možete da se opredelite". Zanimljiiv je deo koji nas neće da oslobodi krivice, kada tužilac kaže "mi smo hteli da vas poštedimo, ali tražili ste da vidite fotofrafije", a kasnije čitamo kako Mirko kaže "molim vas ja ne bih da gledam fotografije". Dakle, tužilac je jedini maltretirao svedoke, da je naš advoat bio sigurno bi ga zaštitio - nastavio je da optužuje tužilaštvo prvooptuženi Belivuk.

Mirko Gligorijević,Belivuk i ubijeni Aleksandar Gligorijević Foto: Printscreen/Instagram, Ana Paunković

Potom je prešao na rođake pokojnog Pink pantera Milana Ljepoje, koji je prema optužnici ubijen jer je prethodno organizovao pokušaj ubistva vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Ukrajini.

- Milena Ljepoja je na saslušanju rekla "Ljepoja nije bio pripadnik organizovane kriminalne grupe, nema veze sa atentatom na Radoja Zvicera u Ukrajini i ne zna ko su Belivuk i Miljković". Milena Ljepoja nema razlog da nas laže, a tužilaštvo tvrdi da je Milan Ljepoja bio član kriminalne grupe i organizator atentata na Zvicera. Dakle, zakon fizike kaže da ne može tako, da tužilaštvo kaže da su njihovi iskazi jasni, nedvosmisleni i da im poklanja veru, a govore potpuno suprotno navodima optužnice. Slavica Radovanović Ljepoja, kaže da on nije nikada pominjao Veljka i Marka i da u atentatima nikada nije učestvovao. Naša teza od starta je da je DNK podmetnut, to je policija govorila i svedocima. Svedoci i veštaci su lagali za sve što su govorili ovde - osporio je ponovo navode optužnice.

Izlaganje je potom nastavio iznoseći primedbe na iskaz Jelene Veličković, udovice Gorana Veličkovića.

- Ona kaže, posle nestanka na youtube je pušten snimak s kaubojcima, u kom stoji "Goksi nikad neće doći kući". Izjavila je da su njegovi problemi počeli kada je Veljko Belivuk 2017. skinuo nanogicu, da su Goranu počele pretnje, ali i dok je bio na nanogici. Kaže "i dok su bili na nanogici obilazili su ih verni prijatelji, izdavali su im naloge". Ponavljam, ja nikada nisam bio na nanogici, a ona pokušava da nas uvuče u neke priče. Dalje, ona za svog muža kaže "Goran je častan i pošten, nema dosije ni narko dilera ni narko kartela, radio je kao roštilj majstor i držao PVC stolariju sa bratom da bi mogli lagodno da žive". Onda kaže "ako popije, ne dođe tu noć, ali se javi kasnije", onda kaže "nije istina da je prodavao kokain", a tužilac kaže da je taj iskaz jasan i u skladu sa iskazima svedoka saradnika, koji govore sve suprotno od toga. Bojan Hrvatin kaže da se video nasamo sa njom, što ona negira, da je ona bila prisutna kada mu je davao novac za kokain. Postavlja se pitanje, kako tužilaštvo veruje i svedocima saradnicima i navodno opštećenoj. Možemo da se složimo da se oni ne slažu - nastavio je da osporava iskaz udovice Gorana Veličkovića, ali i o fotografijama sa Skaja, na kojima je ona "negde prepoznavala supruga a na nekim nije". Tereti nas snimcima sa kaoubojcima, eto tako nas tereti - zaključio je izlaganje o udovici, a potom prešao na sestru Nikole Mitića, Mariju Mitić.

- Kaže da ga policija kada je nestao nije ni tražila, jer je dala pogrešne podatke, da je otišao "fijat puntom", nije rekla da je "honda sivik".Ona je ovde pričala šta zna policija, a ne šta ona zna. Imamo situaciju da tužilaštvo i sva tri svedoka saradnika tvrde da je on toga dana trebao da prati Miljkovića i mene, a sestra kaže da su trebali da idu kod zubara. Mitić, ja verujem da nije tu neku navodnu pratnju kako tvrde, ne poznajem čoveka, jer sigurno ne bi rekao sestri "idem da ubijem neke ljude pa idemo kod zubara" - završio je sa sestrom pokojnog Mitića, a potom prešao na oca Lazara Vukićevića, Milorada Vukićevića.

- To je jedan fascinantan čovek, koji je ovde ispričao svašta na račun optuženih.On izlaže, čovek bi rekao nema šta, u milimetar tačno. Al ja iz knjiga o psihologiji znam, svi lažovi ulaze u takve detalje da to nije noramalno, kao Srđan Lalić, može da uđe u detalj koliko trepavica ima čovek. Milorad kaže "Lazar nikada nije bio u klanovima, nije se bavio kriminalom". Mi to nikada nismo ni rekli, to je otac tužilaštvu koje to tvrdi trebao da objasni. Pogrešna sam mu adresa. Ovaj svedok izmišlja nekog Gruju, neki misteriozni čovek koji vidi i sve zna. Zanimljivo mi je da kaže "otmica se dešava kod američke ambasade, pa Mitića vode kod Lalića u stan i ubija ga Miljković", čak navodi da su mu to rekli Lazar i Gruja. Ne možemo da ispitamo ni Lazara ni Gruju, Lazar ne znamo gde se nalazi, a za Gruju ni da li postoji. Svedok za nas kaže "oni imaju milione, dnevno zarade 50 do 100.000 evra, čekam da im nađete pare, pa da podnesem imovinski zahtev". Ja ne znam kako je biti ožalošćen, ali u tome vidim motiv da nas tereti, novac - izneo je teške optužbe i na račun oca pokojnog Lazara Vukićevića.

U svom izlaganju je rekao i da Milorad Vukićević optužio Miljkovića da laže kada mu je predočio dokument da je prijavio policiji da je njegov sin imao problem s vođom vračarskog klana Nikolom Vušovićem, pošto je prethodno pucao u njega i ranio ga.

- Taj Vušović je jedan debeljko, koji pojede kod nas pet,šest pljeskavica i sedi, kunja, nije Lazar mogao njega da se plaši, to je rekao ovde u sudnici. Čovek ne zna šta priča, a on je prijavio to policiji. Nadam se da ste svi roditelji, on je ovde pričao o tome da je njegov sin imao pištolj u rancu, ja bih mog izlomio od batina dok mi ne kaže šta će mu pištolj, a on svog ništa ne pita. Ne pravim nevinašce od sebe, otac sam maloletne dece, znam šta bih uradio. Da je profesionalni iznosač neistina, da ne kažem lažov, ima i drugih primera. Najbolji je da navodi da su "izvesnog Kiću ubili Veljko i Marko, da mu je Lazar bio drug i da su išli on i Kića u vrtić i igrali se u pesku". Mi smo našli na internetu da je ubijen neki Kića Marković, našli smo da je on bio 1981. godište, neki navijač Partizana, a Lazar 1989. godište, nikako nisu mogli da idu zajedno u vrtić. Ne oslobađa nas, ali dokazuje kako svedok boji celu priču, ne bi li nas bilo kako teretio - detaljno je analizirao delove iskaza Milorada Vukićevića, više puta navodeći da on "nije govorio istinu, da je spreman da lažno tereti i prijavljuje policiji i da ga samo pare interesuju".

Ljubomir Marković Kića Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Za sudskom govornicom je potom nastavio da govori o pokojnom Goranu Mihajloviću, analizirajući iskaz udovice Katarine Stanković.

- Vidimo iz njenog iskaza da je na poternici, da se krije, a da ga interesuje samo da imaju novac. Ovakva izjava ide samo nama u korist za nešto što se nije ni desilo, a moramo da se branimo kao da jeste - kratko je rekao, pa prešao na primedbe na iskaze svedoka Filipa Golubovića i Aleksandra Nuždića, inače prijatelje pokojnog Mihajlovića, za koje tvrdi da su se danima posle njegovog nestanka čuli sa njim i dopisivali.

- To kažem zato što tužilaštvo tvrdi da smo ga mi oteli, uzeli mu telefon, a oni pričaju da su koristili samo nadimke koje oni znaju i da su se danima dopisivali s njim i to o stvarima koje su samo oni znali. Filip Golubović nije povezan sa nama dobrim odnosima, niti rodbinskim, a rekao sam ovde da je dao iskaz ovde kao da mi je brat rođeni - izjavio je optuženi Belivuk za govornicom citirajući delove iskaza Golubovića i Nuždića u kojima su rekli da su "sigurni da su se dopisivali sa njim".