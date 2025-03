- Goran MIhajlović imao je buran život i bio je iz kriminogene sredine i zato nije dostupan pravosudnim organima, podvlačim, to ne tvrdim ja, to kažu njegovi ljudi iz okruženja. Pričali su da je učestvovao u nekoj pljački banke u Crnoj Gori, da je vozio kola u tom krivičnom delu, da je dugovao novac, lažirao pucnjavu. Filip Golubović koji je svedočio ovde kaže "to mi je drug, ali smo svi mislili da je ostao dužan pare i pobegao", svedok Aleksandara Nuždić je rekao ovde "Goran je bio povučen sve dok nije otišao negde na godinu, dve, pa se vratio kao drugačiji čovek", "Goran je koristio kokain", "sa 18 godina je otišao negde, niko nije znao gde je bio, na godinu i po ili dve", "Goran zavrnuo Albance za 100 kilograma marihuane", "maltretirao je ljude kada prebaci". To su sve pričali njegovi prijatelji ovde. Neću se baviti likom i delom ovde, ali da vidite o kakvoj se osobi radi, imao je strah da će neko da mu postavi nešto pod auto, to su pričali njegovi prijatelji. Ja na osnovu toga stvarno mogu da zaključim da ima problem sa nekim osobama, ali to nismo mi - rekao je optuženi Belivuk, koji je ranije tokom iznošenja odbrane negirao da je učestvovao u ubistvima.