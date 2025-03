- Janković je najpre nama inspektorima, a zatim i na sudu ispričao da se skoro ničeg ne seća, ali je tvrdio da su ga roditelji od detinjstva maltretirali. On je prvo bio osuđen na 30 godina zatvora, ali mu je Vrhovni sud Srbije posle žalbe branioca, smanjio kaznu na dve decenije zatvora - kaže sagovornik.

- Majka je sedela u sobi i gledala film. Privukla me je jedna akciona scena i prišao sam joj. Uopšte se ne sećam kako se u mojoj ruci našao francuski ključ. Tada se desilo to udaranje. Oca sam udario u hodniku. Dalje nemam osećaj da sam to uradio i zato ne mogu da se osećam krivim i odgovornim. Nakon ubistva sam mislio da su oni i dalje živi, samo da ih ja ne vidim - izjavio je Janković na suđenju, uz priznanje da je ubio roditelje, ali da nije bilo umišljaja.