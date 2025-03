- Ostao sam sam kao panj ovde u kući. Mnogo mi je teško, pod stresom sam. I druga ćerka mi nije dobro. Preživljavamo agoniju. Marina je u Beogradu, odneo sam joj te svakodnevne potrepštine i danas bi trebalo da se čujemo. Ne branim nikoga, ali moram da budem uz ćerku u najtežim trenucima. Na drugoj strani, za šta se god uhvatim ovde u kući, na primer za šolju za kafu, odmah me sve to podseća na prošle dane kada je sve bilo u redu, kada smo normalno živeli. Kažem, sad sam ostao sam kao panj - počinje priču ovaj usamljeni čovek kojin je radni vek proveo kao majstor u Mašinskoj industriji Niš.

On je tada rekao da ne zna šta se dogodilo, ali odbacuje sve navode da je nekakva sekta kriva za sve to što se dogodilo u njihovoj kući.

- Moja žena Zorica je sve dala za našu ćerku, bila je skroz njoj poklonjena, zapostavila je sebe da bi bila uz nju, ali bolest je bolest. Po meni, Marina je bila dobro sve do bombardovanja. Ona je radila u Niteksu(tekstilno preduzeće) tri godine i bila je odlična radnica. Čak je i neku malu nagradu dobila za rad. E, onda je došlo bombardovanje i njoj je ta atmosfera pogoršala bolest. Tada su počele naše ogromne muke. One sirene nije mogla da sluša, sva bi se obeznanila kada krene onaj zvuk za početak vazdušne opasnosti. Pokušavala je da radi još neko vreme, ali nije išlo. Bila je i na bolovanju, ali se nije smirila. Šta se dogodilo te večeri u nedelju, to niko ne zna. Strašno je šta je sve zadesilo našu porodicu - priča Najdan.