Podsetimo, Nikola P., Milan I., Filip K., Saša K. i Bogdan P. sumnjiče se da su od početka februara do 10. maja prošle godine, kada su uhapšeni, sa umišljajem nabavili sredstva za ubistvo Bojovića, planirali organizovali njegovo izvršenje.

Tokom istrage protiv osumnjičenih za planiranje njegovog ubistva, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, kako je Kurir pisao, saslušan je i Luka Bojović. Prema nezvaničnim informacijama, on se nije pridružio krivičnom gonjenju i izjavio je da osumnjičene ne poznaje i da ne zna zbog čega su pripremali njegovu likvidaciju. Naveo je da ga je desetak dana pre njihovog hapšenja policija obavestila da mu je bezbednost ugrožena, što je on preneo pripadnicima svog privatnog obezbeđenja. Navodno, rekao je i da u danima kada je grupa uhapšena, nije primetio ništa neobično, niti da ga neko prati.

- Postojala su operativna saznanja da se Saša K. bavi različitim krivičnim delima, odnosno trgovinom drogom i pružanjem logistike u teškim krivičnim delima. Prema njemu su primenjene mere i otkriveno je da on često odlazi na Vračar, kreće se isitm ulicama i prati ulazak i izlazak vozila iz jedne zgrade. Uglavnom je stajao na 30 do 40 metara od zgrade u kojoj je u to vreme boravio Luka Bojović - otkriveno je tokom istrage kako je raskrinkan plan kriminalne grupe, o čemu su policajci i pozvani da svedoče pred sudom.