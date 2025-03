- Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 26. januara do 7. februara prošle godine u Zemunu, u Ulici ugrinovački put, na katastarskoj parceli KO Zemun, kao investitor objekta koji je gradio bez građevinske dozvole, nastavio započetu gradnju objekta, nakon što je izdato rešenje o obustavi radova. P. M. je nastavio izvođenje građevinskih radova na objektu, sazidao prizemlje, prvi sprat, započeo zidanje drugog sprata, pa je potom završio zidanje drugog sprata i izvršio pripremu za izlivanje ploče iznad drugog sprata i to nakon što je izdato rešenje o obustavi radova i uklanjanju, koje je izdato od strane grada Beograda, Gradske uprave grada Beograda, Odeljenje za građevinsku inspekciju od dana 18.01.2024. godine, koje je okačeno na objektu dana 23.01.2024. godine - navodi se u saopštenju tužilaštva i dodaje da je P. M. video rešenje, ali je nastavio izvođenje radova, koji su konstatovani u kontrolnom zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu na izgradnji bespravnog objekta 07. februara prošle godine, nakon čega je doneto rešenje o izvršenju koje je okrivljeni primio 18. marta ove godine.