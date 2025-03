- Od kada je Rale živ ođe ostao, on je 300 posto s njima, da ga ne sumnjičim da me on u Skoplje na**zio bio. Namestio je klasično Adža (Kožara) i Kikija (Hadžića), Surf je imao sreće. Pitam ga zašto se Surf izgasi, veli počeo da mi priča budalaštine. Gluposti, napao ga Surf i ugasio se, posle on ubija kao Žutoga Živkovića, šalje svima slike i naplatio je 800 hiljada za to. Sad je Žuti viđen živ i zdrav i traže ljudi pare nazad, veli daće posle sastanka, znaš sam kojeg. Stiglo mu 100 komada, odmah ih uzeo da ne bude da je izvaljen i ostane bez toga - piše Tuzovć Baraninu Stefanu Jankoviću, koji je tada koristio Skaj nadimak Osama Bin Laden.