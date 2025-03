Jezdimir Vasiljević, nekadašnji vlasnik banke "Jugoskandik", svojevremeno je izjavio da mu je Dugi Lainović sa ekipom u Italiji kidnapovao decu.

"To je uradio Branislav Lainović Dugi, sa pokojnim Žoržom Stankovićem i Brankom koji je pucao na onog poslanika Đukanovića. Oni su došli u Italiju, do poslednjeg dana smo se ja i Dugi čuli telefonom, a onda su mi oni kidnapovali decu i tražili milion dolara, što mi je bilo jako smešno, jer su mogli glatko da traže i 10 miliona. Šta su hteli, da li samo da dođem tamo da bi me likvidirali, ili je to bila opomena da ne pokušavam više šta sam pokušao u Jugoslaviji. Od svih koji su učestvovali u tom kidnapovanju, živ mi je utekao samo Lainović, Žorž Stanković je, kao što znate poginuo, Ali nadam se da i taj Lainović neće dugo. Ja sam ponudio 20.000 maraka za informaciju gde je, a 50.000 maraka za njegovu glavu. Može on da beži koliko hoće, ali ja i moji prijatelji ćemo ga naći. Kidnapovao mi je decu, od njih su tojica u zatvoru, ostali su poginuli", izjavio je gazda Jezda 90-ih godina.