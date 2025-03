- To je jedan nesvakidašnji osećaj, bol je neverovatna. Vi gubite dete, to dete neće zasnovati porodicu, neće ući u brak, neće imate decu, ja neću imati unuke. Mi svaki dan idemo na groblje. Sve se menja, ja otad ne mogu da pustim glas, a bio sam pevač - rekao je Branko Miladinović.

- U Severnoj Makedoniji je bio zločin, plafon je bio od stiropora, žar je padao na ljude, ljudi su dobili stravične opekotine zbog

toga. Najveći problem je taj što je taj prostor namanjen za 250 ljudi, a evakuacioni izlaz ne postoji ili postoji, ali je zaključan. Morao sam da savladam veštine samokontrole. Ja osećam da je Tamara uz mene, ona je bila veliki borac i zbog nje se borim. Kada

se sve to desilo, ja sam stalno slušao njene emisije i njen glas. Žao mi je tih ljudi u Makedoniji, tim ljudima nema šta da se zamera.

Podsetila me ta tragedija na tragediju u kojoj su nastradala naša deca, ta bol kida. Otići ću u Kočane kada prođe malo vremena,

želim da pomognem tim ljudima. Nema pravila kako se ponašati u toj situaciji, sve je do vas. Želim da poručim porodicama

nastradalih da sačuvaju zdravlje koliko je to moguće i neka im je bog u pomoći - rekao je Branko Miladinovića za Republiku.