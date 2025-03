- Ne možemo nikada zaštititi decu apsolutno jer nažalost roditelji koji čine ovakva zverstva rade to tako da budu neprimećeni. Ta deca postaju neko o kome se ne govori ništa. Ovaj slučaj je jedan od najtežih koje sam ja imala prilike da vidim, imamo stalno decu u Sigurnim kućama sa svojim makjama, ali to su deca koja imaju jednu sigurnost i dobar odnos, idu u školu i te majke su prema njima relativno dobre. Ne mogu da kažem da je uvek sve idealno jer se te majke boreći se i za svoju egzistenciju zapostave svoju decu.

- Ne mogu da razumem ženu koja može da dozvoli da neko zlostavlja njeno dete. Ovo je najgore nešto što može da se desi. To što je on tukao i nju nije nikakvo opravdanje, ona je mogla da prijavi nasilje protiv nje i deteta. To gašenje pikavca, nemam reči koliko je to strašno.