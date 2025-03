- Problem je to što se osumnjičenom ne vidi lice. Očigledno da je znao da u blizini Cenićeve kuće postoje kamere, pa je vodio računa da mu se ne vidi lice. I sama žrtva, koja je preminula četiri dana nakon prebijanja, pre smrti je uspela da ispriča da je napadač imao crnu fantomku i da mu nije video lice - kaže naš izvor.

- Bilo je oko pola jedan u noći kada me probudilo zvono telefona. Vladan me zvao i rekao mi: "Mama, pogledaj da li sam zaključao vrata". Rekoh mu: "Bože, Vladane, šta ima da gledam, jedan je sat, sad si kod kuće", a on mi kaže: "Ja sam u bolnici u Aleksincu" - priča Slavica kroz suze.