Miodrag P. se danas, na prvom ročištu u ponovljenom sudskom sporu, izjasnio da nije počinio krivično delo za koje je optužen. Prilikom svodečenja u prethodnom postupku koji je vođen pred niškim Višim sudom, on je rekao "da krivac za Željkovu smrt nije on, već njegov prijatelj Marko D. koji je kobne noći upravljao njegovim “golfom” jer on to nije bio u stanju zbog pijanstva".