- Ivan mi je ponudio masaže u salonu i pitao me da li bih to mogla da radim. Tražila sam da razmislim da li mogu to da "svarim" i prihvatila sam, jer mi je brat bio u zatvoru, imam dete, a računi se gomilaju. Da sam znala da je to povezano sa prostitucijom, ne bih to sebi dozvolila - istakla je svedokinja naglašavajući da je Ivan od nje tražio da mu svaki dan daje 50 evra, jer je imala dobru zaradu, ali da nije htela da mu da ni dinara.