EKSKLUZIVNO ZA KURIR: LJUBA MILANOVIĆ POSKOK O UBISTVU BRANISLAVA LAINOVIĆA DUGOG! Razlog likvidacije to što je on bio sklonjen?! Izvor: Kurir televizija

- Ja sam sklonjen iz Poskoka, možda je i to bio jedan od razloga i nismo do kraja razradili tu informaciju, odnosno, o čemu se radi. Lejinović je bio jedan interesantan lik sa našeg aspekta, jedan od poslednjih ljudi s one strane zakona koji je imao neki kodeks i koji je imao neku čast do koje je držao. Znamo da je u svojim izjavama bio dosta oštar, da se dosta ljudi zamerio, kako iz političkog, tako i iz kriminalnog miljea.