- Verica i Tanja imaju kuću u Sanadu, ali su obe živele u Novom Beogradu. Ovde su uglavnom provodile leta, ali sada su i celu zimu ostale tu. Živele su same, Verica je bila divna žena i mnogo me potreslo kada sam čula od komšije šta se dogodilo - rekla je komšinica za Kurir.

Ovaj slučaj u mnogome podseća na događaj koji se desio 6. septembra u naselju Brzi Brod u Nišu kada je Marina C. (42) zaklala majku (69) nakon večere u porodičnoj kući. Obdukcija je pokazala da je majka imala nekoliko uboda nožem po telu i modricu na nosu, a Marina je posle zločina pobegla iz kuće. Cele noći je lutala po šumi, a nađena je tek sutradan nekoliko kilometara od naselja Suvi do, u blizini fabrike "Nisal". Svu odrpanu, žednu i izgladnelu, nju je našao meštanin koji je o tome obavestio policiju, ne znajući da je Marina C. nekoliko sati ranije usmrtila majku.