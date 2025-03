- Rekao bih da oni imaju druge razloge da ga izvuku iz bolnice. Verovatno očekuju da mogu da utiču na njega da porekne to što je rekao sve na suđenju, ali njemu je s razlogom zabranjeno da komunicira sa roditeljima. Stoga, to su samo njihovi pokušaji. Ja se nadam da će odgovorno postupiti i da ga neće tako lako pustiti, dok ima uslova, a uslova ima stalno, jer dete nije zdravo, postoje medicinski razlozi da ostane tu - rekao je otac ubijene devojčice koja se dugih 12 dana hrabro borila za život, ali je nažalost podlegla povredama u bolnici 15. maja 2023. godine.

On je dodao da je okidač da počini nezapamćeni masakr bio i to što je majka Miljana stalno od njega zahtevala da bude najbolji, a da je vikala na njega kada to nije bio.

Aćimović je za Kurir ispričao šta ga je posebno iznenadilo kada je reč o maloletnom ubici koji je tog dana u školu došao sa strašnom namerom - da ubije svoje vršnjake! Kako je rekao Anđelko, porodice ubijene dece i dan danas ne znaju pravi prazlog zašto je on to uradio.

- Pokušaji njegove majke da ga izvuče iz bolnice za nas nisu ništa novo, s obzirom na njihov način ponašanja od početka pa do danas. Međutim, ono što nas jeste iznenadilo je to što su neke strane službe pokušale da ga uzmu, to znači da može vrlo lako da stoji iza toga i njihovo učešće u pripremi ovog monstruoznog dela, a to je još jedan razlog zašto treba da ostane u bolnici. Dok ne saznamo zašto je ubio svu tu decu, ko mu je pomogao u tome i ko ga je pripremao, pretpostavljamo da postoji još mnogo toga što je pod velom tajni, a što mi samo nagađamo - zaključio je Aćimović.