Tokom iznošenja završne reči pred presudu, optuženi Šarić se posebno osvrnuo na to da je odbrana tražila od Francuske uvid u originalni Skaj, ali da to nisu dobili.

Slušaj vest

Darko Šarić, koji je optužen da je organizovao kriminalnu grupu koja je planirala ubistvo i pokušala diskreditaciju svodoka saradnika iz drugog postupka za šverc kokaina, Nebojše Joksovićaponovio je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da nije kriv i da tužilaštvo nije ponudilo ni jedan dokaz da je nabavljeno oružje, iznajmljeni štek stanovi i zatražio oslobađajuću presudu.

Darko Šarić Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Ja posle tri godine suđenja mogu da kažem isto što i u odbrani. Za ove tri godine, tužilaštvo mi nije postavilo ni jedno pitanje. Šta je donelo tužilaštvo? Nema telefona, nema servera ni zaplene plaforme servera, ima samo hakovanja. Nema nikakvih puški, a to su apostrofirali za Joksovića, nema nikakvih stanova. Na kraju, ono što je najvažnije jer se uvek radi o novcu, nema nikakvog novca. Ja smatram da je nedostojno za tužilaštvo, možda je prejaka reč, ali kažu da postoji snimak kako neko daje novac nekome, a taj snimak ne postoji. Mi optuženi da jednu takvu laž kažemo, znate kako bi prošli - naveo je u svojoj završnoj reči pred presudu optuženi Darko Šarić, navodeći da se ceo postupak svodi na to "pisao si, nisi pisao" i da on tvrdi da nije pisao i koristio Skaj aplikaciju.

Podsetimo, u vreme izvršenja krivičnog dela prema optužnici, Šarić je bio u pritvoru u postupku za šverc kokaina.

Tokom iznošenja završne reči pred presudu, optuženi Šarić se posebno osvrnuo na to da je odbrana tražila od Francuske uvid u originalni Skaj, ali da to nisu dobili.

- Od onoga što je tužilaštvo ponudilo, pola su slike a pola monolozi. Ostavili su mašti na volju šta je neko odgovorio, živ nisam da vidimo šta ćete za to reći. Tužilaštvo se u završnoj reči najmanje bavilo pravom, slušali smo odu o moralu. To je bio ep o nekom Fireru. Mislim da nije fer ni prema tom čoveku da ga tako nazivaju. Okomili su se na mog advokata Dejana Lazarevića i trojicu policajaca, prava tiranija bez ikakvog dokaza. Potpuno izmišljene stvari. Ja njima nisam dao ni jedan jedini cent. Na kraju mogu da kažem, pošto tužilaštvo nema dokaza, da vi mene osudite prema osećanjima i predrasudama. Oni su predstavili da vi ovde ne sudite prema dokazima, nego Darku Šariću - rekao je on i posebno zahvali sudskom veću na načinu na koji je vodilo postupak.

- Ovo sam jedva čekao da kažem u ovoj zgradi. Znate i sami koliko se procesa vodi protiv mene, ovo ne kažem iz drugih razloga, nego zato što tako osećam. Vratili ste mi veru da u ovom sudu može da se oseti pravičnost i ravnoteža između tužilaštva i nas. Advokati su bili složni da krivična prijava nije dokaz, i vi ste to odbacili. Dali ste nama i tužilaštvu ravnopravnost da i jedni i drugi iznesemo šta imamo. Ne iznosim žalopojke. Ja se samo nadam da vam niko to neće uzeti za zlo, jer ipak sam ja kompromitovana ličnost, da to što radite po zakonu nadam se da neće neko da vam uzme za zlo - rekao je Šarić i dodao da bi slično "rekao i za tužilaštvo, do trenutka kada su izneli završnu reč".

Dejan Lazarević i Darko Šarić Foto: Zorana Jevtić, Nenad Kostić

Dejan Lazarević, koji je u drugim postupcima branio Darka Šarića a u ovom je optužen, takođe je predložio osloboađajuću presudu.

- Ponosan sam što sam upoznao i zastupao Darka Šarića. Nisam bio član nikakve organizovane kriminalne grupe, niti sam izvršio krivično delo, niti u spisima postoji i jedan dokaz koji na to ukazuje. Sve što sam činio, radio sam u okviru struke i zakonskih ovlašćenja. Nisam koristio niti imao Skaj telefon - naveo je Lazarević.