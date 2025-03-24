Slušaj vest

Slučaj pronalaska tela nepoznate devojčice, stare oko osam godina, u reci Savi na Novom Beogradu uznemirio je građane. I dok svi čekaju da nadležni utvrde identitet nesrećnog deteta, kao i to da li je bila žrtva zločina ili je na neki drugi način dospela u reku, pojedini građani prisetili su se slučaja od pre tri godine!

Naime, takođe je bio mart mesec, samo početak 4. mart, kada je jedan alas u blizini Kostolca u Dunavu ugledao telo muške osobe.

Ilustracija Foto: Petar Aleksić

- Telo je bilo prepolovljeno, naime nađene su samo noge i trup. Ostaci su odmah poslati na obdukciju koja je utvrdila da se radi o muškoj osobi, krupnije građe, a po razvijenim butinama moglo se reći da je pokojni najverovatnije bio sportista. Utvrđeno je i da telo pripada muškarcu starosti oko 40 godina, koji je bio visok 187 santimetara. Na osnovu izgleda ostataka tela, nadležni su zaključili da je u vodi bilo od šest meseci do godinu dana. Takođe, Više javno tužilaštvo u Požarevcu tada je naložilo i DNK analizu kako bi se utvrdio identitet - podseća izvor i Kurira i dodaje:

- U to vreme Srbija je tragala za Matejem Perišem (27), mladićem iz Splita koji je tri meseca ranije nestao u Beogradu, gde je došao sa društvom na doček Nove godine. Periš je poslednji put viđen kako ulazi u reku, pa je postojala mogućnost da je telo koje je isplivalo kod Kostolca zapravo mladić iz Hrvatske. Međutim, ove sumnje su ubrzo otklonjene, jer je utvrđeno da telo ne pripada Perišu.

Matej Periš Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Kako su tada mediji pisali, postojala je i mogućnost da su nađeni ostaci zapravo pripadali nekoj od žrtava kriminalnog klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, pošto su postojale indicije da pojedini mladići sa spiska nestalih nisu više među živima.

- Istraga je došla do podataka da je klan Veljka Belivuka ostatke žrtava bacao u Dunav. Proveravalo se da telo možda ne pripada Jovu Kecmanu, međutim poklapanja nije bilo - rekao je izvor.

Miljković, Belivuk i Kecman Foto: Marina Lopičić, Stefan Stojanović/ Mondo, Ana Paunković

Kurir nezvanično saznaje iz istrage, da ostaci tela koji su pre tri godine nađeni u Dunavu kod Kostalca ni dan danas nisu identifikovani.