- Ja želim da kažem da se ne branim, nego se borim za istinu i želim da ona nasuprot optužnici ugleda svetlo dana. Žao mi je jedne stvari, što se državni sistem za koji radim oglušio o naše zahteve da se skine oznaka državne tajne sa pojedinih dokumenata. U odnosu na mene tužilaštvo je izvelo dva dokaza, prvi je dokaz da sam se rodio, a to je izvod iz matične knjige rođenih, a drugi da sam zaposlen i da valjda da sam nešto u životu radio. Na drugoj strani, izmislili su da sam bežao i da sam zato uhapšen u Crnoj Gori na granici sa Albanijom, izmislili su da sam bio član organizovane kriminalne grupe i da sam odavao službene tajne . Kako smo to mi preko noći, od nagrađivanih policajca koji su bili angažovani za najsloženije zadatke, označeni kao članovi kriminalne grupe - naveo je Danilo Stojanović, iznoseći svoju završnu reč pred presudu.

- Tužilaštvo tvrdi da smo dobijali novac, da su plaćeni rođendani, građevinski radovi, tužilac kaže da sam radio za ličnu korist, a ne za državu, pa što to nisu dokazali? U optužnici je isto tako napisano da smo imali Skaj, a tek u završnoj reči tužilac priznaje da "nisu identifikovali moj Skaj". Protiv mene i Milutirna Radovanovića je pokrenuta i finansijska istraga, gde je utvrđeno da je sve što imam u skladu sa mojim primanjima, četvrtina placa na Kosmaju i automobil iz 2008. Nema vila, aviona. Ne postoji ni jedan papir koji sam predao za finansijsku istragu da sam predao tužilaštvu da mi je neko nešto poklonio, sve sam opravdao svojom platom, ni cent nisam dobio. I tu se za mene stavlja tačka na svaku izmišljenu priču o korupciji. Mislim da smo među retkim policajcima u Srbiji koji su prošli finansijsku istragu - naveo je on u svom izlaganju, tvrdeći da je o svemu što je tokom operativnog rada preduzimao sačinjavao službene beleške, obaveštavao nadređenje i da je posle zahvalnice BIA koju su on i Radovanović dobili za angažovanje očekivao "orden a ne hapšenje i medijski linč".