Prema rečima stručnjaka, lične traume su jedan od faktora koji može dovesti do toga da osoba izvrši krivično delo.

- Nažalost, deca se često javljaju kao izvršioci ovih krivičnih dela. Uglavnom u 80 odsto slučajeva ovakvi izvršioci su psihički bolesni, imaju neke lične traume ili su pak imali loš odnos sa roditeljima i onda to doživi kulminaciju u nekom momentu, i desi se ovo što se nažalost i desilo. Generalno ako govorimo o maloletnim i mladim licima koja se opredeljuju za izvršenje krivičnog dela ubistva onda moramo istaći da se takođe radi i o licima koja imaju neku predispoziciju za izvršenjem tako teških krivičnih dela - rekao je Antonović.

- Ako postoji neka predispozicija za neki poremećaj, on će kad tad da izbije na površinu. I ovaj slučaj konkretno u Čačku, kako bih rekao, to je otprilike ta priča. Tu se nešto gomilalo, dešavalo, da li je roditelje bilo sramota da to kažu, jer mala je sredina i tako dalje, što obično i jeste. Imali su velike neke ambicije i od tog pritiska u principu može da se pukne - rekao je Željko Mašović, psiholog.