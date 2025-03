- Tužilac je prilikom iznošenja završnih reči, praktično pominjao 2009 godinu, imali smo osećaj da se sudi za staru optužnicu. Smatrali smo da se na taj način vrši pritisak na sud i da se skreće pažnja sudu da se sudi Darku Šariću, a ne da se sudi direktno po dokazima i po optužnici onako kako je to tužilaštvo i predstavilo u svojoj optužnici - rekao je Katančević i dodao:

Takođe, vest koja je potresla čitavu Srbiju, 53-godišnjoj ženi koja je nožem ubila majku kod Čoke određen je pritvor do 30 dana. Nakon saslušanja isplivali su jezivi detalji zločina, s obzirom na to da je sada otkriveno da je ona majku oborila na pod i potom joj prerezala grlo. Jeziviji zločin potresao je javnost 2006. godine.

43-godišnji Dragan Janković je francuskim ključem ubio roditelje Mariju i Dušana i iskasapio njihova tela. Osamnaest delova je bacio u kontejnere na različitim lokacijama u Novom Sadu. Zločin je počinio u njihovom stanu 2006. godine. Osuđen je na kaznu od 30 godina koju je Apelacioni sud smanjio na 20, dok je Zakonom o amnestiji ona smanjena za dodatne dve godine. To znači da je Janković danas slobodan čovek.

- Naravno da tu postoji strah, pogotovo bliska okolina koja je upućena u šta se dogodilo. Rodbina koju ima, zatim koliko ima prijatelja, gde se on vraća. Da li se vraća tu gde je živeo, u taj kraj. Razumno, s obzirom na krivično delo, da postoji strah i da ga ljudi tako gledaju. Postoji stigma u ovakvim slučajevima ali tu jednostavno mora da postoji određena procedura kako će osoba funkcionisati kada izađe na slobodu - rekla je Ivanovićeva.

- Ovako duge kazne utiču na različite načine, ali opet na različite ljude. U principu, jedan od načina na koji utiču je to što čovek izgubi zaista korak sa vremenom. Nakon toliko vremena on izlazi u svet koji mu je praktično nepoznat. Postoji rizik od toga da je bilo kakva socijalna podrška u međuvremenu nestala, povukla se. Da li tog čoveka nakon izlaska iz zatvora čeka neka porodica, čekaju neki prijatelji, čeka mreža neke društvene podrške. To je jako važno zato što je mreža društvene podrške ta koja sprečava u stvari i pozitivan je faktor koji može da spreči da se zločin ponovi - rekao je psiholog Leo Ivanšević.