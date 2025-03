- Nikad u životu nisam koristio telefon sa Skaj aplikacijom niti sam izvršio krivično delo. Ja sam na optužnici samo zato što sam rođeni brat Darka Šarića, bogu hvala što mi je podario takvog brata. I u Crnoj Gori sam isto tako bio optužen, držali su me zbog nečega što nisam potpisao, i za to sam pravosnažno oslobođen, ovde me drže zbog nečega što sam navodno pisao. Molim vas da donesete pravednu presudu - kratko je u zavšrnoj reči pred presudu koja je zakazana za 14. april rekao Duško Šarić.

- Baš me briga za kazne koje traže, baš me briga i što su pokušali da mi prete u završnoj reči. Žao mi je što rade ovo Dejanu, zato su ga i optužili, zato što je ostao dosledan sebi i dalje brani. On je moj advokat i dalje i zato su ga i optužili, časno je radio svoj posao i to je to - rekao je kratko Darko Šarić.