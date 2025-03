Podsetimo, z a smrt Stefana Filića osuđeni su Nikola B. i Mitar P. i to na 15, odnosno tri godine zatvora, i to je odluka Apelacionog suda u Beogradu koju su doneli u maju prošle godine. Treći učesnik tuče, Predrag S., osuđen je na dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.

- I to nisu samo prazne reči već otkinuti komadi moje duše, možda moje najjače oružje protiv njih. Nisu to ni samo kletve kao puka želja za osvetom, već odraz moje beskrajne tuge i nemoći, to je bol koji je prerastao u gnev. A stići će ih sve... Prolivena krv tebe nedužnog će im ugasiti ognjišta, svaki dan će im biti tamniji od noći, a svaka noć teža od groba. Ugasili su moje svetlo, ugasiće se i njihovo, i kud god krenuli neka ih prati tvoj poslednji pogled, neka im tvoj poslednji izdah bude kao omča oko vrata. I neka ih, neka im Gospod da samo onoliko koliko su meni dali. A ja ću, dok oni beže od odgovornosti, i dalje zahvaljivati Bogu što mi je podario tebe, što sam imala čast i privilegiju da ti budem majka, što si bio odraz neba na zemlji i razlog zbog kog sunce i dalje izlazi. A njihove majke neka žive u svom brlogu koje su napravile, neka ih hrane kao kućne ljubimce i drže na povodcu jer je sloboda za ljude čiste savesti, a ne one besčasnike koji tačno znaju svoju krivicu - napisala je Filićeva majka i dodala: