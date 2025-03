- Porodica Kecmanović sada pokušava da ga puste sa lečenja, moguće i da je to deo tog plana. Žele da ga na taj način preuzmu, pošto ga nisu dobili na neku svoju direktnu molbu kod naših organa vlasti. Nadamo se da do toga neće dođi, jer ima još puno stvari da se razvija, bezbednost dece i drugih generacija - rekao je Aćimović.

- Njihove tvrdnje da se on nalazi u nehumanim uslovima, to je još jedna od mnogih laži i pokušaja skrivanja istine od strane Kecmanovića i od strane njihovog advokata. Razlog takvog ponašanja ne znam, ali je suština da su osmislili neku taktiku uticaja međunarodnih organizacija, da se on izvuče.

- Što se tiče uslova u kojima se on nalazi, isti su kao za svu decu koja se tamo nalaze. Njemu je potrebna pomoć, on ima psiho-socijalnu dijagnozu bolesti. Ja bih rekao da ni u klasifikaciji bolesti, ona još uvek ne postoji. On sam nije bezbedan ukoliko se nađe na ulici, ali nije bezbedna ni okolina u kojoj se on nađe. Oni imaju pravo da pokreću žalbe, ali nadam se da sada neće imati pravo za tako nešto, jer je sada i samom ubici tamo najbolje - rekao je Aćimović i dodao da je potrebna zasebna institucija za ovakve slučajeve, kao i da ubica iz Ribnikara nije usamljen primer na ovim prostorima: