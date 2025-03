"Ja bih umro od sreće kad bih je video. Znači, tu nema šanse da ne bih bio srećan. Kako da mi ne nedostaje? Sedimo sa drugim unučićima, ali se vidi da fali. Fali najstarijem unuku, on je zapamtio", reči su Milana Ilića, dede Danke Ilić koja je pre godinu dana nestala u Banjskom polju, a za čije ubistvo se sumnjiče Dejan Dragijević i Srđan Janković.

On dodaje da su oni kao porodica najveća podrška jedni drugima.

- Svi se nadaju da je živa, svi bismo voleli da je živa, ali...- kaže on.

Milan odbacuje navode da bi Danka mogla da se nalazi u kući strave poput one u Brčkom gde su pronađena deca za koju se sumnja da su žrtve trgovine ljudima.

- To su priče, to je idiotizam - dodaje on.