- Jedna od pretpostavki u tom slučaju je da dete nije iz Srbije. Teško je utvrditi koji je uzrast deteta, s obzirom na to da je ležalo dugo u vodi, a voda učini da se telo deformiše i da drugačije izgleda nego što jeste stvarno - kaže kapetan Zdravković.

Detaljnom analizom forenzika će utvrditi kako je dete došlo do vode, ističe kapetan Zdravković.

- Kada se izuzmu tragovi policajaca koji su vršili vađenje tog tela, forenzika će utvrditi način kako je to dete dospelo do vode, da li je bilo zadesno utopljeno ili mu je nasilnim fizičkim putem oduzet život. Mislim da se to dogodilo u zimskom periodu, jer je hladno vreme, pa telo nije uspelo da se raspadne da bi se svi tragovi uništili - kaže Zdravković.