Za "Puls Srbije" na Kurir televiziji retrospektivu ovih godinu dana otkad je nestala mala Danka izneo je Igor Jurić, iz Centra za nestalu i zlostavljanu decu.

- Celu zajednicu muči to što je potpuno nejasno da li su optuženi za ubistvo i nestanak sposobni da izvrše savršeni zločin. Dakle, sakriti telo bez materijalnog dokaza, bez bilo kog neposrednog svedoka, je zaista jako teško. Zbog toga se nadam da će ovo suđenje, ako se potvrdi optužnica, doneti neke odgovore koje mi toliko očekujemo. Međutim, s obzirom na dug protok vremena mislim da ćemo ostati uskraćeni za istinu. Moje mišljenje, bez ikakvih dokaza, ali prateći ceo slučaj i razgovarajući sa ljudima na terenu, jeste da je dete preminulo. Mislim da će biti veliko čudo da se dete pronađe živo. Ja se nadam, ali izgleda i kao realniji scenario, da ćemo naći telo deteta i da ćemo utvrditi uzrok smrti - rekao je Jurić.

Radosavljević je izneo mišljenje oko toga da li je mala Danka ubijena ili oteta:

- U početku smo svi verovali da će sve biti brzo otkriveno, odnosno da će istraga vrlo brzo biti završena, ali nakon godinu dana, posle svih tih analiza, pretraga, potraga, rezultat je da nemamo nijedan materijalni dokaz koji bi nam dao biološki trag nestale devojčice. U ovom momentu, jer nemamo biološki trag, možemo samo da to konstantujemo. Bez obzira na što je podignuta optužnica, a ja sam gotovo siguran da će doći do suđenja, pa će nam to pokazati i raščistiti neke stvari. U međuvremenu, potraga za nestalom devojčicom se nastavlja, bez obzira na to da li je živa ili ne. Mi u ovom momentu, sa aspekta forezinčke medicine nemamo nijedan biološki trag nestale Danke Ilić, a potraga mora da se nastavi, dok će sud u toku svog procesa doneti presudu, a kako će to učiniti, ostaje nam da vidimo.

Popović se osvrnuo na pravnu stranu ovog slučaja:

- Imali smo predatu optužnicu, nakon toga Apelacija je ukinula i vratila Tužilaštvu na određenu dopunu. Ne znam da li je do dopune do sada došlo. U tom momentu, kada je Apelacija vratila, naložila je dopunu istrage, a to je upitnu kako je dopuniti nakon godinu dana. Opšte pravilo je da ćete najbolje dokaze uzeti dan nakon saznanja za delo, a sve kasnije su manje šanse da će se pojaviti dokaz koji će prelomiti celu priču. Što se tiče pritvora, on u istrazi može da traje tri meseca, a uz obrazložen predlog tužioca može da se produži na još tri meseca. Dakle, u istrazi pritvor može da traje tri plus tri meseca, a nakon predaje optužnice pritvor može da traje dokle god traje suđenje. Postoji šansa da se i pritvorena lica puste na slobodu, zato je to pritvor i on ima svoje razloge.

Radovanović je komentarisao ovaj slučaj godinu dana kasnije:

- Da li je ubijena ili nije, to ne znaju ni oni koji su vodili istragu, a kamoli ja. Nisam pratio istragu, niti sam pravnik, pa da znam validnost prikupljenih dokaza, ali prvo moje reagovanje jeste da je dete kidnapovano i prodato. Svakako, to je bolja solucija, nego da su je našli mrtvu. Ipak se radi o detetu koje ima svega dve godine. Slučaj kao takav je previše komplikovan i zanimljiv iz mnogih razloga. Prvo, majka je ostavila dete samo na ulici, to je neobično, ali je moguće. Dete je sišlo na put i morala je proći deonicu od desetak metara vrlo nepristupačnog terena. Ako je dete udareno i stavljeno u kola da se sakrije leš, neki biološki tragovi bi morali da postoje. Ne verujem da su ova dvojica bili toliko prisebni da su hemijski uklonili sve tragove iz automobila.

Radulović je izneo svoj osvrt na situaciju:

- Sa jedne strane, od prvog dana je bilo dosta toga jasno, apsurdno je da pričamo da je jasno da ne postoje materijalni dokazi i da su sudski organi imali velike muke sa odlukom da li da se uopšte podigne optužnica ili ne, a tragično za čitavo društvo je da je trgovina ljudima, a pogotovo dece, veoma razgranato u našoj zemlji. Jedna monstruozna grana kriminala koja nažalost funkcioniše, to se i te kako dešava. Mislim da zbog svega toga, nadležni organi moraju odmah da se oglase i ne smeju da prećute niti jedan slučaj koji se pojavi u medijima ili društvenim mrežama.

