- U odnosu na događaje koje su opisali prethodnu deceniju, uključujući i ubistvo Jelene Marjanović, došao je taj 26. mart kada je čitava Srbija bila na nogama. Godinu dana traje ta priča. To veče kada je Amber alert pokrenut, naš noćni urednik je seo u kola i naša redakcija je pošla u potragu, jer se u vazduhu osećalo da svako treba da se uključi. Prisustvovali smo toj drami koja je trajala nekoliko dana. Na društvenim mrežama, kao najboljem protoku informacija trenutno, su počele teorije zavere koje traju do danas. Punih šest meseci smo bili na terenu i srodili smo se sa policijom, tužilaštvom, sa svim tim ljudima. Potpuna nova verzija izveštavanja je bila pokrenuta - rekao je Nedić.

- Policija i tužilaštvo to smatraju od početka, roditelji za intervjue pričaju da bi voleli da je nađu. Oni su u nekoliko navrata i podvrdili tu optužnicu, da su dvojica optuženih ubili njihovo dete. Međutim nema tela, a ni dnk u kolima, ni kamera koje bi mogle da snime takav zločin. Ovo deluje kao jedna velika misterija. U svakom slučaju, u ovom slučaju mogu biti dve presude, ili oslobađajuća ili doživotna. Način na koji je Jelena Marjanović, prema optužnici ubijena i način na koji je ovo dete zadavljeno, ubijeno to je samo doživotna robija. Naravno to je samo pretpostavka.