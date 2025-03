Tada je deset dana nakon nestanka, prvi put u javnosti, izneta činjenica, da je devojčica nastradala od strane dvoje navedenih lica. Od tada uhapšeno je i jedno i drugo lice, ali i brat i otac Dejana Dragijevića . Prema Dejanovim rečima, on je, nakon što je devojčica udarena automobilom, uzeo je i stavio preko alata, a potom je i zadavio. Nakon toga je telo devojčice, zajedno sa Srđanom, odneo na obližnje mesto na starom putu, gde ga je kasnije prebacio na drugu lokaciju. Policija je nakon toga, obišla čak 50 mesta, ali telo Danke Ilić nije pronađeno. Takođe, podignuta je i optužnica, međutim ta optužnica do danas nije mogla da stupi na snagu jer je apelacioni sud više puta vraćao u nadležno tužilaštvo.

- Tri puta sam bio na poligrafu. On me je terao da lažem i mislio da sam glup i da ne vidim. Pitali su me da li je devojčica bačena u jezero, koji putem smo išli. Nisu me pustili na sahranu kod sina, dok moju ženu jesu. U mom naselju se sve promenilo, ako imam tri, četiri komšija sa kojim sam dobar. Izbegavam da ikog primam u kuću, nekad mi donesu hranu ako se sete. Jedna žena iz Požarevca mi je nudila novac za život, pročitala je preko Fejsbuka kakav sam čovek - rekao je Dragijević.