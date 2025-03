- Na imanju na kom je nađeno telo nekada su bile plantaže. Telo je zatekao jedan prolaznik i obavestio policiju. Pretpostavlja se da se radi o osobi koja je koristila za život jedan od neuslovnih objekata na imanju , pošto su meštani ukazali na to da tog čoveka dugo nisu videli - kaže naš izvor.

Ono što je uznemirilo žitelje Begaljice jeste to što telo nije imalo šake, a glava je bila odvojena od trupa. Međutim, kako nezvanično saznajemo, prema prvim rezultatima istrage u ovom slučaju nema sumnjivih okolnosti.

- Za sada nema sumnjivih okolnosti. S obzirom na to da je telo bilo u poodmakloj fazi raspadanja, čovek je najverovatnije odavno preminuo. To što na telu fale šake ukazuje na to da su životinje jele leš. Tu ima mnogo pasa lutalica, mačaka, pacova, ali i ptica i drugih životinja, pa se ne isključuje mogućnost da su životinje jele telo - dodaje sagovornik.