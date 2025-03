Slušaj vest

Nakon dvostrukog ubistva na Veruši, policajac Nebojša Bugarin savetovao je nekadašnjem kolegi Vladimiru Bajčeti da sa tadašnjim pomoćnikom direktora Uprave policije Zoranom Lazovićem razjasni da li je i on ugrožen od ubica dvojice Podgoričana i da od njega traži da popriča sa Berancima.

Poručivao mu je i da se u tom slučaju ne libi, jer ne traži zaštitu, nego informaciju, ali i i da o tome pitaju i Lazovićevog sina Petra, koji je u to vreme bio neformalni vođa policijskog Tima za posebnu operativnu podršku.

Bajčeta je odgovarao da neće da traži uslugu od Petra, jer mu nije preneo kada je stariji Lazović tražio da se sastanu, ali i da je “Z nešto drugo, ima riječ i težinu”.

Nebojša Bugarin u društvu kavčana Foto: MUP RS

Bugarin, koji je na tada zaštićenoj Skaj aplikaciji koristio nadimak Dr Nele, Bajčeti se javio dva dana nakon zločina u kom su 17. oktobra 2020. godine ubijeni Nemanja Prelević (28) i Danilo Peković (20).

Zbog ubistva te dvojice Podgoričana, pred podgoričkim Višim sudom odgovara devetočlana kriminalna grupa Beranca Marka Zekića.

Iz traskripata komunikacije više članova takozvanog policijskog narko kartela, proizilazi da je Bugarin o dvostrukom ubistvu dan pre nego sa Bajčetom, razgovarao i sa odbeglim policajcem Ljubom Milovićem.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

Međutim, istovremeno dok se dopisuje sa Bajčetom on se kod Milovića interesovao da li je neko uhapšen zbog toga.

“Jesu li hapsili koga za ova ubistva?”, pita Bugarin kolegu i od Milovića dobija odgovor: “Juniora i Seniora”.

Miloviću, sakrivenom iza nika Ofiicir, tada stiže deo Bugarinove prepiska sa Bajčetom, koji je na Skaju imao nadimak Drug Staljin.

Policajac je u toj konverzaciji pitao Bajčetu kakva su njegova saznanja o likvidaciji Prelevića i Pekovića, pa mu ovaj odgovara:

“Nije to mafija, daleko od toga... Koliko znam on je pustio ubice u kuću i ovi ih k’o jagnjad pobili. Ukratko”...

Bugarin mu prenosi informacije koje su stigle do njega - da su ubice ugasile struju na vikendici u kojoj su boravila dvojica Podgoričana, pa ih likvidirali kada je Prelević izašao da vidi sklopku.

Bajčeta tada objašnjava da je čuo da su trojica napadača pucala, što Bugarin potvrđuje, a onda nastavljaju priču o problemu koji je Prelević imao sa Berancima.

Prema optužnici, Beranac Marko Zekić se 5. avgusta 2020. godine fizički sukobio sa Prelevićem u podgoričkom lokalu “Garden”, nakon čega je doneo odluku da ga ubije, pa je o tome obavestio ostale članove kriminalne organizacije koju je osnovao. U tom tužilačkom aktu piše da se sukobio i sa Bajčetom i Marinkom Banovićem.

Vladimir Bajčeta Foto: Drustvene Mreže

"Da me hoće ubit', da počinem"

Bajčeta je Bugarinu napisao da je Prelević nakon toga pričao svakakve priče, pretio Berancima preko društvenih mreža i da je uzalud pokušavao da utiče na njega.

“Onda je svašta izbacivao po statusa i tu prijetio. On je prodavac telefona brate. Jezik brate ga koštao, prijetio javno po statusa ovim Berancima... Ali to je ludi čovjek brate, ko je njega ozbiljno svatao taj je još luđi”, napisao je on tog dana.

Dr Nele ga je pitao da li je Prelević imao još kakvih problema i konstatovao da se “izglupirao”.

“Kakav problem, svi znaju da je lud, on je jedino mogao da dobije dobre batine ili da ga po noga okroje”, odgovorio mu je on, na šta Bugarin dodaje - “mlad”.

Bajčeta mu je odgovorio da jeste mlad, a da je Peković još mlađi i da nije zaslužio da ga ubiju...

“Mogu li ti šta pomoć’. Imaš li ti kakvu težinu oko toga?”, ponudio se potom Bugarin i od Bajčete dobio objašnjenje da bi se zavadio sa pola Crne Gore da je slušao što priča sada pokojni Prelević.

Tada mu priznaje da i njega pominju, ali da mu je svejedno i ako ga ubiju.

“Pominju me brate, ne znam brate šta da ti kažem. Neka ubiju, uhvatila me neka svejednoća. Čitav me život neko juri. Da me hoće više ubiti da počinem”, odgovorio mu je Bajčeta.

Bugarin ga uči da sve ispita i preduzme nešto, ali i kritikuje zbog stava: “Nema to: Neka me ubiju. Treba li ti pomoć brate? Imaš li koga da priča sa njim?”, pita on.

Od Bajčete mu stiže odgovor da će sve ispitati, ali ponavlja da Prelević nije bio ubica, već prodavac telefona.

Nemanja Prelević Foto: Facebook Printscreen

Pretio Vuku

“Vidjet ću sve brate moj... ne mogu da shvatim da je neko njega ozbiljno shvatao... On jeste prijetio i izbacivao statuse sa ovim Pekom i prijetio gore Vuku (Vulević prim. aut.). Ali čovjek je lud, čovjek nije ubica to je prodavac telefona. Hvala, brate moj”...

Sagovornik mu tada govori da nije upućen u taj problem i da zna samo prepričavanja, ali pita ima li zbog iste svađe problema Bajčetin kum Banović.

Uz zahvaljivanje što se setio da ponudi pomoć, Bajčeta piše da iz priča ispada da je on za sve kriv i poručuje: “Neka bude kako biti mora”.

“Brate moraš dobrim metrom sve izmjerit’. Kad se mora, mora se, ali ako ne mora, treba pametno i ljudski. Brate javljaj mi šta treba da znam”, poručio mu je Bugarin.

Bajčeta nakon toga ponavlja da je Prelević na društvenim mrežama javno pretio Berancima, ali da ga oni nisu shvatali ozbiljno, te da mu je nejasno zbog čega ga je bilo ko shvatio ozbiljno.

Tada i dodaje da je čuo da je ubistvo izvršeno profesionalno, bez dokaza “i sve u glavu”.

“Jer ko to puca odmah u glavu? Još on se tripovao i pazio i bio je naoružan, a i ti su sigurno to znali”...

Policajac, koji je duže od godinu u bekstvu, tada ga savetuje da ako sumnja da je u problemu reaguje odmah, da otvoreno pita, sve razjasni i da će mu biti čista savest.

Njih dvojica potom polemišu o Prelevićevim pretnjama Berancima, o tome da je Peković nedužan stradao, ali Bugarin poručuje da ga zanima samo Bajčetina situacija.

“Ne znam šta da ti kažem brate. Pričali su kako mi prijeti... Ali to sam čuo, ne mogu da tvrdim”, odgovara mu on, nakon čega Bugarin i predlaže da se situacija razjasni sa Zoranom Lazovićem, kojeg oslovljava sa Z. L., ali i nudi da skupa pitaju “drugove”.

“Ne tražiš im zaštitu, nego informaciju, Z. L.”

Bajčeta tada otkriva da je slušao priče da ga je ubica čekao u Tivtu, u Kolašinu kada je bio sa Bugarinom, da se raspitivao kada će ponovo doći, ali i da su ga gledali oko njegove zgrade u Podgorici...

Bugarin predlaže i da pitaju mlađeg Lazovića, što ovaj odbija uz objašnjenje da mu Petar nije preneo ni kada je Zoran Lazović tražio da se vide i poručivao da preko njegovog sina dogovore sastanak, pa dodaje:

“Ne znam šta da ti kažem. Jer ne znam zašto je sve ovo ovako, jer ja sam dolazio u kuću kod njih, a ograđuju se od mene, i oni kod mene. Zato ne bih da maloga pitam bilo što. Z je nešto drugo, ima riječ i težinu, ako me razumiješ”.

Optužbe

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva članovi kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo, osim Zekića su i Miomir Đukić, Dragan Biletić, Vasilije Đukić, Mirčeta Mihailović, Nenad Miličić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Dragan Tarić.

Prema prikupljenim dokazima, Zekić, Đukić i Mihailović su 17. oktobra 2020. godine u mestu Uvač, sa umišljajem i po prethodnom dogovoru zajedno ubili Prelevića i Pekovića.

Teško ubistvo dvojice Podgoričana umišljajno stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka pomogli su Milašinović, Biletić, Ivanović i Miličić. Zadatak dela grupe bio je da prate kretanje Prelevića i Pekovića kako bi odredili najpovoljnije mesto i vreme za njihovu likvidaciju.

Bugarin, Bajčeta, Milović i Petar Lazović deo su takozvanog policijskog narko-kartela.

Tim aktom specijalnih tužilaca osim njih obuhvačeni su i bivši predsednik Opštine Budva Milo Božović, ali i bivši pomoćnik direktora Uprave policije (UP) Dejan Knežević, bivši i sadašnji službenici UP - Mileta Ojdanić, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Milan Popović, Miloš Mišurović, Goran Stojanović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Tihomir Adžić i Ivan Mijatović...

Optužnicom su obuhvaćeni i Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Filip Zindović (Kljajević) i šef kavačkog kriminalnog klana Radoje Zvicer.

Pojedinci u toj krimi-ekipi terete se da su po nalogu Milovića i Ojdanića organizovali šverc kokaina iz Ekvadora do država Evropske unije i Turske, novac stečen od kokaina transportovali u Srbiju i Crnu Goru, ali i primenjivali nasilje i zastrašivali druga lica, nabavljali veće količine oružja i eksplozivnih materija...

Terete ih i da su uticali na postavljanje njima bliskih lica na rukovodeća mesta u Upravi policije radi dobijanja podataka označenih stepenom tajnosti i drugih važnih podataka, ali i da su novcem stečenim kriminalnom delatnošću na parlamentarnim izborima u avgustu 2020. godine u Crnoj Gori uticali da glasači ne ostvare svoje biračko pravo.

Zoran Lazović Foto: YouTube prtscr / Vijesti Online

Osobe koje znaju?

U vreme kada odbegli policajac Nebojša Bugarin uči Bajčetu da od Zorana Lazovića traži informacije, stariji Lazović bio je pomoćnik direktora Uprave policije, zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Njegov sin Petar bio je neformalni vođa Tima za posebnu operativnu podršku u očevom Sektoru.

Lazović junior obuhvaćen je u nekoliko predmeta Specijalnog državnog tužilaštva, kojima mu se na teret stavlja da je policijski posao podredio mafijaškom kavačkom klanu.

SDT je optužnicu podnijelo i protiv njegovog oca Zorana Lazovića, a Viši sud u Podgorici nedavno je i potvrdio taj i akt.