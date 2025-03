- Moje dete su najpre provocirale, a potom je sačekale posle škole. Jedna joj je postavila nogu i počele su da je udaraju. Ćerka je pokušala da pobegne, ali su je sve vreme, putem od 300 metara, konstantno šutirale, čupale i polivale sokom. Pitala je devojčice zašto je tuku, a one su joj odgovorile da to rade jer ih "nervira kao pojava" i "zato što su joj šiške raspad sistema". Kad sam videla da je u bolovima i da je povređena, odmah sam je odvela kod lekara. Ustanovljeno je da ima iščašenje viličnog zgloba, koji je vratio mikrofacijalni dečji hirurg na Stomatološkom fakultetu u Beogradu - rekla je majka devojčice i dodala:

- Ne sme i ne može da jede od bolova, može samo kašasto i na slamčicu, a i to odbija. Posle pregleda lekara, slučaj sam prijavila policiji. Potom sam otišla kod roditelja te dece da pitam zbog čega su to uradile, nakon čega je jedna od devojčica čak počela da mi se unosi u facu. Majke su mi rekle da njihove ćerke mogu da tuku koga hoće. Moje dete je ovo veoma teško podnelo. Povukla se u sebe. Otkad se to desilo, ne izlazi iz kuće. Ide do jedne drugarice ako je ja odvezem i dovezem. Boji se da ode u prodavnicu, a kamoli u školi. U utorak je prvi put kročila u školu iako se noćima budila u suzama, jecajući - rekla je majka.

Podaci ukazuju na porast slučaja vršnjačkog nasilja u školama a i među mladima, što dovodi do ozbiljnih posledica po decu i društvo u celini. Nasilje dovodi do velikih i ozbiljnih promena u svakodnevnom ponašanju osoba, a kasnije može da se prelije i u ozbiljno kriminalno ponašanje. Nedavni incident koji se dogodio na Novom Beogradu, kada je jedanaestogodišnji dečak pretučen kod jednog tržnog centra, izazvao je veliki strah među građanima.

- Ima puno različitih faktora koje utiču na nasilje, prvo jeste vaspitanje ali i međuljudki odnosi. Takođe i gubitak empatije. Nasilja je uvek bilo, od kad je sveta i veka, međutim, postojalo je nešto što se zove granica i više ga je bilo među starijom populacijom, tinejdžerima, nego među mlađom decom. Sada smo svedoci, da je čak i u osnovnim školama i vrtićima nasilje sve više prisutno. To ukazuje na to da deca vide nasilje, kao pravi put i sredstvo do onoga što žele, što znači da će probijati granicu i u životu kroz to agresivno ponašanje. Roditelji nisu u mogućnosti da postave jasnu granicu. Kad bi sva deca imala tu svest, bilo bi drugačije. Obično kažu: udario je on tebe udari i ti njega. Šta to znači? Mi tako govorimo deci da ako je neko nasilan prema njima, da trebaju i oni biti - rekla je Anđelićeva.