Jovanović je u završnoj reči kroz suze rekao da će se kajati do kraja života i poručio sudu da ga kazne “koliko misle da treba”.

- Pre svega želim da se izvinim porodici oštećene za pretrpljen bol, kriv sam. Želim da izjavim saučešće. Uništio sam i moju i njihovu porodicu. Osudite me koliko mislite da treba. Ne spavam noću, kajaću se do kraja života. Osećam veliku patnju. Kunem se u grob svoga brata da mi je žao zbog svega – rekao je Jovanović plačući prilikom iznošenja završne reči.

Viši javni tužilac Tatjana Stevanović rekla je da je na glavnom pretresu dokazana krivica optuženog na način kako je to opisano u optužnici, i zatražila da bude oglašen krivim. Ona je za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja predložila kaznu od osam godina a za nepružanje pomoći povređenom u saobraćajnoj nesreći godinu i po dana, tako da bi se izrekla jedinstvena kazna od devet godina zatvora, uz zabranu upravljanja vozilom od pet godina nakon izlaska iz zatvora. Ona je pre iznošenja završnih reči precizirala optužnicu tako da se Jovanoviću na teret stavlja blaža formulacija krivičnog dela nepružanja pomoći povređenom u saobraćajnoj nesreći, budući da su veštaci utvrdili to što je vozač napustio lice mesta nije bilo od uticaja na smrtni ishod.

Advokat Saša Knežević, branilac optuženog, istakao je da je Jovanović u potpunosti priznao prvo krivično delo a da se o krivičnom delu nepružanja pomoći ne može govoriti uopšte, na osnovu nalaza veštaka. On je ukazao da nije nesporno utvrđeno da je Jovanović tog dana konzumirao kokain, jer je po nalazu veštaka, moguće da se metabolite nađu u krvi i do četiri do šest dana od konzumacije. Knežević je istakao da su veštaci utvrdili i da je Jovanović imao nedopustivu količinu alkohola u krvi usled koje je bio apsolutno nesposoban da upravlja vozilom.