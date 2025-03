- Pitao bih ih da, ako imaju nešto ljudsko u sebi, ako imaju malo čovečnosti, da kažu gde su sakrili to što su sakrili.To bih pitao i jednog i drugog, jer je to ono što me najviše muči. Ako dođe do suđenja svakako ću im postavljati pitanja, jer imam svašta da pitam - rekao je Miloš.