- Oni koji čine ova krivična dela iz oblasti seksualnog nasilja, oni uglavnom i jesu povratnici. Oni počinju uglavnom od blažih krivičnih dela, kao što su seksualno uznemiravanje i nedozvoljene polne radnje i onda ako ih sistem ne zaustavi na vreme i ne spreči na vreme, ne bude dovoljno dokaza da se ti postupci okončaju kako treba ili dobiju neke smešne blage kazne, onda će oni i nastaviti. To se pokazuje definitivno, da oni čine sve teža i teža dela dok ne dođu konačno da izvrše i krivično delo silovanja, pa nekad i ubistva - kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

- Za krivično delo silovanja, za najbitniji objekat koji se štiti, a to su deca, predviđeno je od 10 godina do doživotnog zatvora. Dok je za druge oblike od 2-12 i od 5-15, zavisi od toga pod kojim uslovima, kojim okolnostima, koja je posledica postupila u vezi toga, i nakon toga - kaže advokat Nebojša Perović.

- Problem je što se to nasilje dešava izolovano. Retko kada, znate niko seksualno nasilje ne vrši da gledaju svi. Uvek se traže takve situacije da se to dešava kada nema svedoka. Ono što je potrebno kao javnost jeste da verujemo žrtvama. Da se ne ide na to da žrtve lažno prijavljuju i da hoće da ostvare neku dobit - kaže Macanovićeva.