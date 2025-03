- Tog 28. marta 2003. godine u popodnevnim časovima, sa još jednim kolegom iz uviđajne ekipe i našim načelnikom tada, krenuli smo u pratnji specijalne antiterorističke jedinice u pratnji do Novog Sada. Tada, mi nismo znali gde idemo i na kakav ćemo uviđaj ići, mogli smo samo da pretpostavimo, da je pronađeno telo Ivana Stambolića i da mi eventualno idemo na Frušku goru da izvršimo uviđaj u vezi pronalaska tela Stambolića. Ali, to je bila naša pretpostavka, jer je to tada bilo sve zavijeno nekim velom tajne. Niko ništa nije govorio - započeo je Ristić.