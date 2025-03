- On je sa drugarom i tri drugarice izašao iz jednog lokala. Pošli su ka pekari da kupe nešto da večeraju, to se sve dešava nešto oko ponoći. Nakon toga su trebali da se vrate taksijem kući, međutim, nailaze na kiosk, gde odlučuje da uradi dva zgiba na bilbordu koji je naslonjen na kiosk. Naravno, bili su malo bučniji - rekao je otac i dodao:

- Što naravno nije tačno, jer im to ne treba uopšte. Nastavljaju dalje put, vraćaju se da vide. U tom momentu moj sin ostaje sam sa tri drugarice, staju ispred pekare, kod kioska, gde istrčavaju dva lica i motkom mu zadaju više udarca u predelu glave, i to sa leđa. Bez ikakve opomene i upozorenja, oni nastavljaju da ga tuku motkama, maltene, da ga ubiju šutirajući ga nogama. To mu je sve bilo namešteno i sređeno - zaključio je otac.