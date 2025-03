Kada je ova vest došla do njene majke, devojčica je doživela brutalno nasilje. Majka joj je glavu udarala o zid takvom silinom da joj se šnala u kosi zabila u teme. Psiholozi su za emisiju "Crna Hronika " na Kurir televiziji objasnili kakve posledice dete može dobiti, nakon pretrpljenog nasilja u porodici.

- Uzroci za nasilje u porodici, odnosno nasilje prema deci su nažalost mnogi i često dolazi do toga prilikom razvoda roditelja, prilikom ulaska novog partnera u život kod određenog roditelja, zatim konzumiranje alkohola narkotika i slično, kod određenih poremećaja ličnosti. Ono što je bitno reći je da posledice apsolutno ostaju i kasnije tokom života deteta. To su često poremećaji emotivnog vezivanja, ostvarivanja jednih kvalitetnih prijateljskih i partnerskih odnosa, nepoverenje, depresija, poremećaji sna, ishrane i slično - rekla je Danica Danilović psiholog.

Ovo nije jedini primer nasilja nad decom od strane roditelja. Devojčica od sedam godina pronađena je sa teškim telesnim povredama. Sumnja se da su roditelji gasili cigarete po njenom telu i da su je psihički zlostavljali, a to je tek otkriveno kada se majka požalila policiji jer je muž navodno tuče.

- Nažalost često deca koja su trpela nasilje u porodici kasnije budu sklona agresivnom i nasilnom ponašanju negde jako bitno ne prijavljuju apsolutno sve to pogotovo ne prijavljuju deca jer zapravo oni to često trpe od roditelja jako je teško tada prijaviti svog roditelja prijaviti svoj autoritet, na kraju krajeva i neko koga volite. Jako je teško to prijaviti često i ne znaju kome se obratiti i od koga krenuti i od koga potražiti pomoć - rekla je Danilovićeva.