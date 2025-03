- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalisticke policije, u saradnji sa Interventnom jedinicom 92 Policijske uprave za grad Beograd, zaplenili su oko šest kilograma kokaina i uhapsili S. S. (42) zbog sumnje da je trgovao narkoticima. Policija je u automobilu marke "reno", kojim je upravljao osumnjičeni, našla i zaplenila šest paketa sa kokainom, dva mobilna telefona, 20.000 dinara i 150 evra. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz odgovarajuću krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu - rekao je ministar Dačić.

On je dodao da su dve najzastupljenije droge u našoj državi marihuana i kokain i da bi se pojačanjem prevencije "oslabilo" tržište narkotika.

- Uveren sam da bi borba protiv narko-dilera bila još uspešnija kada bi se, uz svakodnevne akcije hapšenja, uvele i neke mere prevencije. To znači da bi trebalo da se na graničnim prelazima uvede pojačana kontrola nad svim vidovima transporta, ali bi, takođe, u svakoj školskoj ustanovi trebalo da postoji školski policajac i tu ne bi smelo da bude izuzetaka. To bi umnogome olakšalo posao MUP-u i na taj način bi tržište narkotika u Srbiji bilo oslabljeno, a sve to bi pomoglo u borbi protiv trgovine drogom - kazao je za Kurir kriminolog Dobrivoje Radovanović.