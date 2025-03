- Oni su sve to napravili 2005. godine kada su počeli da žive zajedno. Posle tri godine, Miodrag je svoju polovinu poklonio mojoj majci. Napravili su ugovor o poklonu i to je sve pripalo njoj, ali je Miodrag imao dozvolu za doživotno uživanje, odnosno mogao je da živi tu dokle god je živ. Njih dvoje su se razišli 2009. godine, ali su ostali u kontaktu - kaže Nenad za Kurir.

- Majka se brzo vratila u Srbiju, a Miodrag se očigledno pokajao i tražio je svoju polovinu nazad. Savetovao sam majku da je najbolje ili da on njoj isplati pola ili ona njemu i da pusti to sve iza sebe da ne bi bilo problema, jer su non-stop bile svađe oko tog imanja. Dogovor je bio da on mojoj majci isplati oko 35.000 evra. Dao joj je kaparu od 5.000 evra, a ostatak je trebalo kasnije da isplati, ali to nije učinio. Kasnije je našao kupca za kuću i ostalo je na tome da majci isplati ostatak kad je proda. Mama je i na to pristala, samo da se skloni od njega - kaže on.