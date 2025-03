Osumnjičeni je, nakon svađe sa suprugom (81), u alkoholisanom stanju reagovao nasilno, što je dovelo do ozbiljnog fizičkog nasilja. Kako se saznaje, u toku sukoba, on je najpre gurnuo svoju suprugu, koja je, prilikom pada, zadobila povrede. Ipak, to nije bilo dovoljno za njega, pa je nakon toga nastavio da je udara nogama.