''Vidimo se u čitulji''

Recimo, taj Griša, taj vođa te mafije tamo, to je čovek od nekih svojih 50 godina. Zovne me svako jutro i kaže: 'Željko, dođi, sredio sam ti sastanak sa načelnikom aerodroma.' Ja dođem tamo, on je sve pripremio, ne moram tri reči da kažem, veruj mi, sve je završeno."

- Kod njih je sve potpuno drugačije. Tamo, od onoga klošara na ulici do gradonačelnika tog grada, do predsednika opštine, šta ja znam, do najjačih ljudi, i do načelnika policije, svakom se zna njegov deo zarade i svi rade u jednom sklopu, zajedno - rekao je Rutović.