Na samom početku je Vladimir Kljajić istakao važnost dokaza i pravosudnih procesa. On je naglasio da percepcija korupcije u državi Srbiji može biti oblikovana medijskim narativima, ali da je neophodno sačekati sudske epiloge.

- U svakom slučaju, sudski proces ima određeno trajanje. Čini mi se da je predsednik opštine Žitorađe bio među onim studentima koji hoće da uče, bio je jedan od njih kao i razni drugi koji su verovatno predmet istrage organa. Ali, ako bi zaista očekivali da tužilaštvo ima odrešene ruke za bavljenje korupcijom, onda bi morao da očekujem da mi nemamo više ni Vladu. Tako da, lično sumnjam da će tužilaštvo ići do kraja u borbi. Mi imamo sve veće razdvajanje jedne kaste na vlasti, koja je sve bahatija. Podsetiću na slike koje su isplivale u javnosti, gde se vide da ti ljudi voze skupa kola, a onda prete policiji. Da ne pričamo o slučaju neplaćanja poreza. Sve to upućuje da tužilaštvo nema odrešene ruke i da ne možemo da očekujemo dalju borbu protiv korupcije - rekao je Janković.

Damjanović je objasnio da borba protiv korupcije mora biti vođena zbog dobrobiti društva, a ne zbog zahteva Evropske unije i ulaska u istu. On je istakao da korupcija postoji u svim zemljama, ali da je ključna razlika u ozbiljnosti pristupa njenom suzbijanju. Takođe je podsetio da je Srpska radikalna stranka od početka postavljala pitanje zašto se tim problemima nije ranije bavilo, što je dovelo do toga da su neki slučajevi izgubljeni.

- U svim zemljama sveta imamo ozbiljan pristup borbi protiv korupcije, ali zato što u svim tim zemljama ima korupcije. Ta borba nam treba ne zbog Evropske unije, već da bi naše društvo živnulo i došlo na zdrave noge. Od prvog dana smo iz Srpske radikalne stranke postavljali pitanje, zašto se time nisu bavili ranije. Pa je sada zastarela mogućnost da teretite Mlađana Dinkića, Jelašića i mnoge druge od prethodnog režima. Dolazimo u situaciju, da svako ko ošteti budžet treba da odgovara, ne zato što je uhvaćen na delu, već da bi se preispitali ovi što su na nekim pozicijama, a i oni što tek treba da dođu. Mi smo u borbu protiv korupcije krenuli pre dva meseca, ali imamo neke osnovane sumnje. Prva da uglavnom padaju neki niži funkcioneri i kada vidimo svotu novca o kojoj se radi, tačno je. To ne treba da bude vest već praksa - rekao je Damnjanović.

Damjanović takođe ukazuje na to da je tužilaštvo dužno da svaku stavku iznešenu u javnost proveri, a pogotovo iskaze o pojedinim političarima ,a za to je naveo primer Dragana Đilasa.

- Borba mora da bude kontinuirana i ne sme da stane, akcija mora da bude svakodnevna. Serija mora da traje dokle god bude bilo potrebe, ali imamo dobar deo tužilaca koji se prave slepi pred novonastalim dešavanjima na terenu i ne bave se svakodnevnim stanjem na terenu, od neprijavljenih skupova i svega što se dešavalo. Mi nemamo ni jednu podignutu optužnicu za to. Već se svodimo na imena predsednika mesnih zajednica i opština. Ako su oni oštetli najviše, onda smo mi srećna država. U ovoj borbi moraju biti prisutne sve grane vlasti. U ovom trenutku smatramo da samo tužilaštvo nema dovoljnu jačinu, jer su između sebe podeljeni politički. Nije normano da jedna grana vlasti ćuti na dešavanja u državi. Kada smo govorili o Draganu Đilasu i 600 miliona, mi kažemo uhapsite. Kada mi kao političari to iznesemo u javnost, tužilaštvo je bilo u obavezi da proveri to. Đilas je tužio Sinišu Malog da ga je nazvao "lopovom". Sud je doneo odluku da je ministar u pravu, da je stvarno Dragan Đilas lopov. Tužilaštvo onda nije reagovalo na sud - zaključio je Damjanović.