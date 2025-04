"Dokazi su jasni kao dan, ovde je bitka kolika će kazna biti"

Suđenje za ubistvo Zorana Nedeljkovića na Zvezdari se nastavlja. Prema poslednjim informacijama, sud nije dao na ekspertizu snimak brutalnog prebijanja Nedeljkovića koji je nastao 25. aprila 2023. u 20 časova, a na kom se jasno vidi kako Zoran Nedeljković stoji ispred kapije kuće koju je pre toga kupio.

Tada osumnjičeni u crvenom duksu ili džemperu prilazi ogradi. Tada još dvoje ljudi prilazi dvorištu, verovatno porodica okrivljenog. U jednom trenutku dolazi do guranja, ali Zoran ubrzo pada na zemlju i okrivljeni ga udara prvo rukama, a potom i nogama u predelu tela.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Nemanja Todorović, advokat, Zagorka Martinović, sestra preminulog Zorana Nedeljkovića, kao i Radoslav Radosavljević, patolog.

- Snimak je priznat kao dokaz, ali je u nekim segmentima nejasan. Konsultovali smo se sa stručnjakom, ali to je za nas finansijski neprihvatljivo. Snimak bi mogao da se očisti kako bi se video malo jasnije. Vide se šutevi, dva šuta se jasno vide po kretanju tela, ali ne vidi se kada uđu dublje u živu ogradu, ali se vidi da ga šutira jer se noge pomeraju. Iza ograde se vidi otac, što se vidi na snimku, iako je prilikom izjava rekao da nije bio prisutan - kaže Martinović.

Ona kaže da su svi udarci bili zadati u glavu, kao i da je svaka kost na licu njegovog brata bila polomljena.

- Jedan sudski lekar mi je rekao da kada se na prvom spratu lomi baza lobanje, do se čuje do četvrtog sprata, a mom bratu je ta kost bila polomljena.

Radosavljević kaže da iako nije upoznat sa detaljima slučaja i obdukcionim nalazom, postoji mnogo nejasnoća sa okolnostima samog slučaja:

- Kompletan proces ima nerazjašnjene momente. Obdukcioni nalaz je neprikosnoven, a iz njega vidim ouzrok smrti i mehanizam povređivanja. Vidimo delove tela koji su povređeni. Može da se pretpostavi sa velikom preciznošću čime su povrede nanete. Kvalifikacija ovog slučaja su bile teške telesne povrede sa smrtnim ishodom. Obdukcija može da navede i mehanizam povrede, ko je gde stajao, ako se sve okolnosti slučaja uzmu u obzir, a to je vrlo važno zbog uviđaja.

On objašnjava i da, pošto je čovek preminuo posle mesec dana teške borbe, to mnogo menja okolnosti od slučaja u kome je on preminuo na licu mesta, pa bi bio urađen i toksikološki nalaz koji bi dokazao da li je bilo nedozvoljenih supstanci.

Todorović tvrdi da snimak jeste korišćen kao dokaz i nije izuzet, već je sporan stav odbrane da se jasno ne vidi, da nema uzročno-posledične veze sa svakim udarcem, da li je neko takođe učestvovao i tako dalje:

- To se sve navodi pod razumnu sumnju. Da li je ta sumnja razumna ili nije, odlučiće sud. Ovde će kao i u svakom postupku doći do slobodne sudijske ocene, odnosno uverenja suda. Ovd eje situacija vrlo jasna, postupak se pratkično razvlači, ali hteli, ne hteli, doći će do okončanja. Sudiji je dovoljno da pogleda snimak, ne mora da vidi svaki udarac da bi ga okrivila.

Todorović kaže da nije bitno da li je bilo 7 ili 9 udaraca ne menja odgovornost, osim ako se ne uračunava i brutalnost samog događaja, kao na primer to što je neko bio onesvešćen, a nasilje se nastavilo.

- Dokazi su jasni kao dan, ovde je bitka kolika će kazna biti. Njegovo ponašanje, kajanje, pružanje ili nepružanje pomoći će se uračunati u kaznu, a mi već znamo da je osumnjičeni probao i samog sebe da povredi kako bi stvorio sliku tuče - dodaje Todorović.

On dodaje da ukoliko je jedna strana brutalno pretučena dok druga nema povreda, zaključak je jasan sve i da je uzrok bio teško vređanje.

Martinović kaže da je pritvor određen osumnjičenom tek nakon što je njen brat preminuo, a nakon zadržavanja od 48 sati on je pušten da se sve vreme brani sa slobode.

- To je dvorište jedno pored drugog. On se oženio, ima dete slavio mu je rođendan, nastavio je normalan život. Kada odemo da obiđemo kuću uvek dođe do provokacija, uvek izvedu decu u dvorište, kao neko iritiranje. Nikakva policijska istraga, loša tužilačka, policija nije uradila uviđaj ni taj dan, ni sutradan. Tragovi krvi su bili svuda po ulici danima.

