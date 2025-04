Za sada nije poznato ko je vinovnik sačekuše za ovog čoveka, za koga majka kaže, da nikada nije bio problematičan i da "mrava ne bi zgazio". A, to isto i svi u ovom velikom aleksinačkom selu potvrđuju.

Vladan je u rodnom selu Tešica prebijen ispred svoje kuće 12. marta oko pola dva noću dok je zaključavao vrata automobila. Sačekala ga je, za sada, nepoznata muška osoba sa fantomkom na glavi i prebila nekakvom palicom. Vladan je, iako povređen, nekako uspeo da se domogne kuće i pozove svog drugara da ga odveze do Opšte bolnice u Aleksincu. Nakon dva dana prebačen je u UKC Niš gde je preminuo.

Mnogi u selu pretpostavljaju da je to bio lični čin, uperen isključivo prema Vladanu, tako da ne strahuju mnogo za svoju bezbednost, ali nije im prijatno što je ubica još na slobodi.

- Ja sam bio u Nišu kada se to dogodilo, ali znam da nije bio kockar, nije se odavao alkoholu, ma jedan čovek za primer. Jeste, svi se pitamo zašto se to dogodilo tako normalnom čoveku i posebno na taj način. Neki kažu da napadač nije hteo da ga ubije, nego samo da "naplati" nešto od ranije, ali šta? On ima pored brata i drugu sestru od ujaka u Americi i tamo je išao, vodio je jedan normalan život - ispričao je ranije Dobrica Cenić iz sela Lužane.