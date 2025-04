Danas se navršava 9 godina od ubistva pevačice Jelene Marjanović u naselju Crvenka kod Borče, a tim povodom u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gostovala je Ljiljana Stanišić, novinarka Kurira koja je od samog početka pomno pratila ovaj slučaj i prva dolazila do naintrigantnijih detalja, koje je i podelila u emisiji.

Devet godina je prošlo od jednog od najpotresnijih slučajeva u savremenoj srpskoj kriminalističkoj istoriji, ubistva pevačice Jelene Marjanović. U emisiji "Puls Srbije" koja se emituje na Kurir televiziji, gostovala je novinarka Kurira Ljiljana Stanišić, koja je među prvima saznala za Jelenin nestanak i koja je, kako kaže, od prvog trenutka bila prisutna na mestu tragedije.

- Sve je bilo čudno od samog početka. Interesantno je da sam tog dana razmišljala da li da se vidim sa advokaticom ili ne. Ona je dobila poziv da je nestala žena na nasipu, ja u tom trenutku nisam znala o kome se radi. Zoran u prvom trenutku nije bio za to da se medijski proprati, da se o tome piše. Međutim, advokatica je rekla, ukoliko Zoran ne želi da sarađuje sa novinarima, on je za mene prvi osumnjičeni. U tom trenutku mi je to bilo interesantno - rekla je Stanišić.

Već tada, kaže, naslućivala je koliko će ovaj slučaj biti komplikovan:

- Te noći sam rekla da će ovo biti jako težak slučaj. Ja sam novinar koji barata isključivo činjenicama i dokazima. Istina je da se u medijima mnogo toga servisiralo, izlazile su mnoge nelogičnosti, ali ja sam se trudila da se koristim činjenicama koje sam zatekla na licu mesta, koje sam videla i doživela. Od prvog trenutka sam u kontaktu i sa Zoranom Marjanovićem jer to je moj deo posla.

Posebno se seća jedne osobe koja joj je ostala urezana u pamćenje:

- Sećam se bicikliste. Ja sam ta koja je objavila informaciju jer sam to lično i videla. Bilo je mnogo lepo vreme, a neko ko je obučen kao da je minus 10, sa rukavicama na rukama, prošao je trusnim područjem kao što je taj nasip. To nije teren gde može da se vozi bicikl. Čudno je da to neko radi, pogotovo kada je taj teren pod istragom. Čak sam ga i snimila, postoji i video zapis toga.

Govoreći o razgovorima koje je imala sa Zoranovim ocem, otkriva:

- Zoranov otac mi je rekao da zna čoveka koji je počinio zločin, nekog je optužio, međutim, istraga je potvrdila da to nije tačno.

Opisala je i dramatičan trenutak kada je porodici Marjanović prenela da je telo pronađeno:

- Kada sam Zoranovom ocu saopštila da je pronađeno telo njegove snajke, on je skočio i uhvatio se za glavu. Rekao je kako će Zoran sada da se ubije, da on neće moći da živi bez nje. Potom je izneo i samostrel, ja sam ga pitala šta je to. Objasnio je tako što je rekao da se Zoran bavi streljaštvom, da je profesionalni pucač. Brinuo se da će sebi da oduzme život.

Na kraju, Stanišić je izrazila nadu da će pravda biti zadovoljena:

- Kurir ima odličnu crnu hroniku koja sudski i formalni deo prati na najbolji mogući način. Verujem da će onaj ko je kriv biti osuđen i da će Jelena konačno da počiva u miru.

