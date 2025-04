- Bila si i ostaćeš šampion, ne samo na sceni, već i u našim dušama. Pored tebe, uvek u prvom redu, bio je on – tvoj najveći oslonac, otac koji je proživeo svaki trenutak sa emocijom i ponosom. On nije bio samo gledalac, on je bio deo svakog tvog sna. Njegov pogled pun ljubavi i ohrabrenja je uvek bio pored tebe, a njegova ljubav će te pratiti zauvek. Sada, tamo gore na nebu, sigurni smo da ćete nastaviti da igrate među anđelima, kao što ste radili ovde, sa istom gracioznošću i strašću. I, kao i uvek, tvoj otac će biti tu, u prvom redu, aplaudirati ti sa istim bezgraničnim ponosom, očiju ispunjenih suzama, ljubavi i divljenja. Ostaje nam da budemo uz tvoju majku, da je podržimo i da joj budemo blizu. Sećanje na tebe će ostati živo, a ljubav koju si ostavila nikada neće izbledeti. Sa dubokim saosećanjem, "Frik dens kompani".