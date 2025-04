- Kada sam došla na lice mesta prorazgovarala sam sa porodicom, a Zoran je u tom trenutku mislio da je ona oteta, dok je njen svekr tvrdio da je video Punto koji je prošao i oni sumnjaju da je oteta. To je bila početna informacija sa kojom su i oni išli u policiju, odnosno da je njihov član porodice otet. To je bila Zoranova teorija, ali i ostalih članova porodice. Tu noć sam ostala na nasipu do tri ujutru, bila je policija, psi tragači, te noći telo ili bilo koji trag nisu pronađeni. Međutim, sutradan oko devet ujutru, već je bilo ograđeno kao mesto zločina, videla sa inspektore, bagere, policiju, forenziku, svi su bili tu od rane zore. Interesantno je da sam ja sa te polazne tačke videla inspektora i u jednom momentu je prošao čovek na biciklu, bio je obučen kao da je zima i prošao je tim putem gde je navodno Jelena trača, to sam snimila, ali niko njega nije legitimisao - rekla je Stanišić.

- To veče su pretresli sve, došli su psi, a nemoguće je da ne pronađu ljudski leš. Mislim da će Zoran biti oslobođen. Meni nije jasno da Nedić i Stanišić rade bolju istragu nego ljudi koji su radili na terenu. To nije kritika, već posao, znači imamo prijavu prvog dana da je nestala i drugi dan optužuju Zorana da je on ubio, a nema leša. Dakle, nešto tu ne ide. Logika stvari nalaže to moje razmišljanje, kako je mogao da donese leš drugi dan, ako je on prvi dan prijavio, jedino da je to uradio neki nevidljivi čovek.