Apelacioni sud je ukinuo presudu Zoranu Marjanoviću jer smatraju da nije u potpunosti utvrđeno činjenično stanje. To znači da se suprug Jelene ponovo brani, ali sa slobode.

- Tu je bila kuma Vera i njihovi prijatelji, a niko od njih nije imao loše reči za tu porodicu. Jesu oni bili malo misteriozni jer su verovali u to nadrilekarstvo, oni su isceljivali ljude koji su tražili rešenje za razne muke, tu su bili i ljudi sa estrade i politike.

- Što se tiče prvostepene presude koja je ukinuta, je po mom mišljenju, doneta je uz veliki pritisak medija gde je stvorena fama da je Zoran Marjanović izvršio to krivično delo. Što se tiče oslobađajućih dokaza, smatram da je prevashodno iskazu njihove ćerke koja je sve vreme bila sa njim. Tu je i veštačenje doktora Stankovića koje govori da je ubica morao da pređe na drugu stranu i da ostavi tragove krvi koje su bile na njemu po granam i lišću. On je razgovarao sa policijom u više navrata, to svedoči o njegovoj zabrinutosti.