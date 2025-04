On se teretio po optužnici da je pijan sa skoro dva promila alkohola u krvi izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula Marija Šulović (25) iz Niša . Igor S. je bio u automobilu "mazda" s kolegom kada je okrivljeni udario u žrtvu i njenog oca.

Marijini roditelji, koji su inače danas bili u sudnici, i ranije su naveli da se proces odužio previše, a s obzirom na to da se tragedija dogodila pre pet godina.

- Šta da kažemo, ćerke nam nema već četiri i po godine. On će odležati koliko odleži i to je to. Nadali smo se maksimalnoj kazni od osam godina. Moramo da istaknemo i da je sudija bila izuzetno korektna - prokomentarisali su roditelji nakon presude.